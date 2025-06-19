القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت الشركة المتحدة التحضيرات الرسمية للجزء الثاني من مسلسل “وتر حساس”، بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الجزء الأول عند عرضه في أكتوبر 2024. ومن المقرر أن يُعرض الجزء الجديد ضمن موسم الأوف سيزون، قبل نهاية العام الجاري، وسط توقعات بمواصلة التميز والنجاح.

بعد نجاحه في أكتوبر.. “وتر حساس” يعود بجزء ثانٍ قبل نهاية 2025

الجزء الأول من العمل ضم نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد علي رزق، محمد العمروسي، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت، والمسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج، وإنتاج United Studios.

تدور أحداث “وتر حساس” حول ثلاث صديقات – سلمى، كاميليا، ورغدة – تتقاطع حياتهن في سلسلة من الأحداث المعقدة التي تختبر صداقتهن بسبب الخيانة والغيرة والشكوك، ضمن إطار درامي تشويقي، يسلط الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي للخيانة الزوجية والعلاقات المضطربة.

الفنانة صبا مبارك، بطلة العمل، عبّرت عن فخرها بتجربة المسلسل خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مؤكدة أن ردود الأفعال الجماهيرية تجاوزت كل التوقعات. وقالت: “كنا نصور حتى منتصف عرض الحلقات، وكنت أسأل زميلاتي عن التفاعل، لكن بعد اختلاطي بالناس، شعرت بالحب الحقيقي للعمل”.

كما أشادت صبا بكواليس العمل، قائلة إن علاقتها بإنجي المقدم وهيدي كرم تطورت من تعاون مهني إلى صداقة حقيقية، ووصفت التجربة بأنها كانت “ثرية فنيًا وإنسانيًا”، مضيفة: “أنا والمخرج وائل فرج بيننا كيمياء بدأت من مسلسل ‘بين السطور’، واستمرت بقوة في ‘وتر حساس’. نعمل بفهم مشترك ودون الحاجة لكلمات كثيرة”.