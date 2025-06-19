زواج منة شلبي.. حقيقة أم خدعة بالذكاء الاصطناعي؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حقيقة ارتباط منة شلبي تتصدر الترند.. وصورة “الذكاء الاصطناعي” تشعل السوشيال ميديا

تصدّرت الفنانة منة شلبي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشار صورة مثيرة للجدل جمعتها بأحد الأشخاص، حيث ظهرا في لقطة رومانسية وهما يرتديان دبل الزواج، مما دفع الجمهور للتكهن بإعلان ارتباطها الرسمي.

حقيقة ارتباط منة شلبي تتصدر الترند.. وصورة “الذكاء الاصطناعي” تشعل السوشيال ميديا



لكن سرعان ما انكشفت الحقيقة، ليتبين أن الصورة المنتشرة مزيفة ومصممة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث بدت ملامح الوجه غير دقيقة وتفتقر للواقعية، فضلًا عن اختلاف شكل منة شلبي الظاهر في الصورة عن هيئتها الحالية بعد خسارتها الملحوظة للوزن.



وفي سياق آخر، كان آخر ظهور فني لمنة شلبي من خلال فيلم “الهوى سلطان”، والذي جمعها بالنجم أحمد داود، إلى جانب كل من أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، ونورين أبوسعدة، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها الروائية الطويلة.

أحداث فيلم الهوى سلطان

تدور أحداث “الهوى سلطان” حول علاقة صداقة ممتدة منذ الطفولة بين “سارة” (منة شلبي) و”علي” (أحمد داود)، وهي علاقة مثالية في نظر كل منهما، لكن مع مرور الزمن تتطور المشاعر بينهما في إطار درامي يمزج بين الرومانسية والكوميديا.