أصالة تُحيي حفلًا ضخمًا في بيروت.. وتطلق “كلام فارغ” من ألبوم “ضريبة البعد”

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد النجمة السورية أصالة نصري لإحياء ليلة غنائية استثنائية في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك مساء السبت 16 أغسطس المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى، بالتزامن مع طرح أحدث أغنياتها بعنوان “كلام فارغ”، ضمن ألبومها المنتظر “ضريبة البعد”.

ومن المقرر أن تُطرب أصالة جمهورها خلال الحفل بمجموعة من أشهر أغنياتها التي حفرت اسمها في ذاكرة المستمع العربي، أبرزها: “يا مجنون”، “ولا تصدق”، “خانات الذكريات”، و”بنت أكابر”، إلى جانب مفاجآت غنائية من أحدث إنتاجها الفني.

وكانت أصالة قد كشفت في وقت سابق عن اختيار اسم ألبومها الجديد بناءً على تصويت جمهورها، قائلة: “بناءً على اختياركم، تم اعتماد اسم (ضريبة البعد) لألبومي المقبل”.

ويُعد الألبوم الجديد محطة فنية مميزة، إذ يجمع بين ألوان موسيقية متنوعة، ويتعاون فيه نخبة من أبرز الشعراء والملحنين، فيما تُطرح أغنياته بشكل تدريجي عبر المنصات الرقمية خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن أصالة طرحت مؤخرًا أغنية “بعض الأحيان”، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، كما أطلقت أيضًا أغنية “جنة الحب” من كلمات الدكتور ذياب بن غانم المزروعي، وألحان فايز السعيد.