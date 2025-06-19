القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض عن إطلاق عطرها الجديد الذي يحمل اسم “Veridian – Where Summer Begins”، ضمن تعاون جديد تم تصويره مؤخرًا في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويعكس هذا المشروع جانبًا مختلفًا من مسيرة رحمة الفنية، حيث تخوض من خلاله تجربة جديدة في عالم العطور، مستوحاة من الأجواء الصيفية واللحظات الحسية التي تعبّر عن شخصيتها.

رحمة رياض تطلق عطرًا جديدًا بعنوان “Veridian – Where Summer Begins” بتصوير خاص في بيروت

التصوير تم في مواقع خارجية مفتوحة في بيروت، واختارت فيه رحمة أن تظهر بإطلالة طبيعية وبسيطة تتماشى مع هوية العطر وروحه، في محاولة لإيصال رسالة العطر بلغة بصرية تعتمد على الأحاسيس لا الكلمات.

الحملة ستشهد تغطية عبر عدد من الوسائل الإعلامية العربية، بالإضافة إلى مشاركة رحمة منشور الحملة على حسابها الرسمي على إنستغرام.