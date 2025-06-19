آدم يلتقي جمهوره في حفل غنائي ضمن “أعياد بيروت” يوليو المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم -

يعيش المطرب اللبناني آدم حالة من النشاط الفني المكثف خلال صيف 2025، إذ يستعد لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية في عدد من الدول، تبدأ بحفل كبير ضمن فعاليات “أعياد بيروت” في 24 يوليو المقبل، حيث يلتقي بجمهوره اللبناني ويقدّم باقة من أبرز أعماله التي لاقت رواجًا واسعًا.

المطرب آدم

وقبلها، يلتقي آدم بجمهوره في ألمانيا يوم 21 يونيو الجاري، ضمن حفل غنائي يجمعه بالنجم الإماراتي حسين الجسمي، حيث يقدّم كل منهما مجموعة من أشهر أغانيه وسط أجواء موسيقية مميزة.

ويُحيي آدم أيضًا حفلًا مشتركًا مع النجمة اللبنانية إليسا ضمن حفلات صيف 2025 في لبنان، وذلك يوم السبت 12 يوليو، حيث يقدّم الثنائي سهرة استثنائية ينتظرها عشاق الطرب.

وفي سياق متصل، يواصل آدم تواجده القوي على الساحة الفنية، إذ من المقرر أن يُحيي حفلًا جديدًا بمشاركة النجمة نجوى كرم في تركيا يوم 26 يوليو، وسط توقعات بحضور جماهيري ضخم من محبي النجمين.

يُذكر أن آدم طرح مؤخرًا أغنية “إنسان ثاني”، من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع جمال ياسين، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا بين جمهوره لما تحمله من إحساس راقٍ وصوت مميز يواصل به تأكيد مكانته على الساحة الفنية.