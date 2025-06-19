القاهرة - محمد ابراهيم - من وسط رماد الحرب وضجيج الصراعات، تنبعث رسالة سلام تحملها أنغام الجيتار من قلب برشلونة إلى القاهرة، من خلال «ثلاثى جيتار برشلونة»، أحد أشهر فرق الجيتار والفلامنكو في العالم، والتى تصل إلى مصر بعد غد، استعدادا لتقديم عرض عالمي يحتضنه نادي الجزيرة الرياضي الثلاثاء المقبل، تحت عنوان «Maestros de la Guitarra»، تكريمًا لأسطورة الجيتار الأندلسي باكو دي لوسيا.



وفي فيديو خاص نشرته الفرقة عبر صفحاتها الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى يتابعها الملايين حول العالم، أعرب أعضاؤها عن حماسهم الكبير لزيارة مصر للمرة الأولى ولقاء الجمهور المصري، ووصوه بالذواق للفنون الرفيعة والجادة، مؤكدين أن عرضهم سيحمل طابعًا استثنائيًا، كونه يأتي في قلب حضارة ألهمت العالم، وعلى مسرح مفتوح على التاريخ والفن.



«ثلاثى جيتار برشلونة» يبعث رسالة سلام للعالم من قلب القاهرة

كما عبرت الفرقة عن شغفها لاكتشاف مصر وحضارتها، مشيرين إلى أن العرض في القاهرة يحمل خصوصية، نظرًا لما تمثله مصر من عمق ثقافي ملهم.



ثلاثي برشلونة المكون من لويس روبيسكو، وعلي أرانجو، وكزافييه كول، يصطحب معهم أيضًا عازف الإيقاع لوكاس بالبو، إلى جانب ثنائي الرقص الإسباني المميز خوسيه مانويل ألفاريز، وكارولينا مورغادو، ليقدّموا عرضًا فنيًا حيًا يجمع بين الجيتار والإيقاع والحركة، ويُعيد إحياء روح الفلامنكو في صورة حديثة.



والفرقة أبهرت جماهيرهم حول العالم، من قصر الموسيقى في برشلونة إلى مهرجان العلا في السعودية، وقصر الإمارات في أبوظبي، وخطفت أنظار النجم العالمي ويل سميث حين شاهد أداءها الاستثنائي لمجموعة من أغاني مايكل جاكسون على جيتار واحد، في فيديو حقق ملايين المشاهدات حول العالم.