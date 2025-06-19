فريد يبدأ مشواره مع فايرال ويف بأغنية "ضاع خيري"

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرح المطرب فريد أجدد أعماله الغنائية "ضاع خيري" على مختلف المنصات الرقمية الموسيقية.

ويستكمل فريد نهجه الموسيقي على طريقة السنجلز بإطلاقه أغنية جديدة بواقع كل شهر تقريبا في تجربة تسويقية مميزة تشبع رغبات جمهوره بصوته بشكل مكثف وغير معتاد في الوسط الفني.

ويدشن فريد عبر الأغنية الجديدة رحلته الفنية مع "فايرال ويف" للإنتاج الفني التي ستتولى إنتاجها وتوزيعها، ويتغنى خلال العمل بكلمات مصطفى ناصر وألحان كريم نيازي ومنتج منفذ رامز سليمان.



وتعقب الأغنية سلسلة من الأغاني المنفردة التي أطلقها فريد منذ بداية العام الجاري، من بينها "حب كان هموم" و"بشوفك قصادي" و"جعرافيا"، وختم العام المنصرم بنجاح أغنيته "طب ياللي غايب" التي تجاوزت المليوني ونصف مشاهدة على يوتيوب.

وعرف فريد بدخوله المميز للساحة الفنية في مصر منذ عامين من بوابة أغنيته الأكثر شهرة "بأمارة مين" التي حققت نجاحا جماهيريا غير مسبوق بتجاوزها حاجز 180 مليون مشاهدة على يوتيوب وأكثر من نصف مليار مشاهدة على مختلف المنصات من بينها تيك توك.