فن ومشاهير

قناة الأهلي تطلب استثناءً من "الأعلى للإعلام.. التفاصيل

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قناة الأهلي تطلب استثناءً من "الأعلى للإعلام.. التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - نظرًا لما أفادت به قناة النادي من وجود بعض الصعوبات التقنية في نقل الرسالة المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي وبالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية، وطلب القناة السماح بتأخير بدء الرسالة ثم انتهائها في تمام الواحدة صباحًا.

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على تمديد بث قناة الأهلي حتى الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025، وذلك بصفة استثنائية، لضمان التغطية الإعلامية الجيدة لهذا الحدث الرياضي الدولي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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