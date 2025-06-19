أثناء زيارته استديو نجيب محفوظ بماسبيرو.. "المسلماني" يهدي سفير باكستان مجموعة أم كلثوم

القاهرة - محمد ابراهيم - استقبل الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السفير عامر شوكت سفير باكستان في القاهرة، وذلك في إطار زيارة ودية تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين.

قام السفير الباكستاني بزيارة استديو نجيب محفوظ؛ حيث أهداه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مجموعة أغاني لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، من إنتاج شركة صوت القاهرة التابعة للهيئة.

عبّر السفير الباكستاني عن إعجابه بإطلالة الاستديو علي النيل والأهرامات معًا، كما أشاد بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وباكستان على مدى عقود طويلة، وبالدور الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل السلام والرخاء.