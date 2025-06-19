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عاجل.. استدعاء الإعلامي خيري رمضان للتحقيق

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عاجل.. استدعاء الإعلامي خيري رمضان للتحقيق

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، قرارًا باستدعاء خيري رمضان للتحقيق معه، في مقر النقابة بجاردن سيتي.

جاء ذلك القرار استنادًا إلى تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة وتوصيته بوجود مخالفات لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في حلقة 15/6/2025، المذاعة في برنامج (مع خيري) على شاشة قناة المحور.

وشدد نقيب الإعلاميين على جميع إعلامي مصر ضرورة الالتزام بما جاء في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني الصادرين عن النقابة والمنشورين في الوقائع المصرية، العدد (287) في 20 ديسمبر 2017.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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