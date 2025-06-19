بوسي وهيفاء وهبي الصوت الدعائي لـ فيلم "أحمد وأحمد "

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعلن أحمد السقا من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن بوستر لفيلم "أحمد وأحمد " يجمعه بـ أحمد فهمي بالإضافة لظهور بوسى وهيفاء وهبي معهم.



ومن المتوقع أن يكونا بوسي وهيفاء وهبي هما الصوت الدعائي لغناء الأغنية الترويجية للفيلم حيث كُتب على البوستر كلمات منة القيعي وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي وتفاعل عدد كبير من الجمهور على هذا البوستر.

قصة فيلم أحمد وأحمد



وتدور قصة فيلم أحمد وأحمد في إطار كوميدي، حيث يجسد الفنان أحمد السقا دور خال أحمد فهمي، ويعيشان سويا ويتعرضان للكثير من الأزمات، والتي يتغلبون عليها سويا في إطار اجتماعي كوميدي لا يخلو من الأكشن، والفيلم سيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله.



أبطال فيلم أحمد وأحمد



ويعتبر فيلم أحمد وأحمد هو أول تعاون فني بين أحمد السقا وأحمد فهمي، ويشاركهم البطولة عدد من النجوم، حيث تلعب الفنانة جيهان الشماشرجي دور البطولة النسائية في الفيلم، بالإضافة إلى حاتم صلاح، محمد لطفي، رشدي الشامي، والفيلم من إخراج نادر أحمد جلال.



موعد عرض فيلم أحمد وأحمد



وحدد صناع فيلم أحمد وأحمد الموعد الرسمي لعرض الفيلم في دور السينما يوم 7 يوليو 2025.



آخر أعمال أحمد السقا

وكان آخر أعمال أحمد السقا هو مسلسل "العتاولة 2" من بطولة النجوم أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومصطفى أبو سريع، وزينة، وفيفي عبده، ونسرين أمين، ومريم الجندي، ومي القاضي، وهدى الإتربي، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

مسلسل «العتاولة» تدور أحداثه في إطار شعبي حول الشقيقين «خضر»، الذي يجسد دوره طارق لطفي، و«نصار»، الذي يلعب دوره أحمد السقا، ورث الشقيقان السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ليجدوا أنفسهم في صراعات تؤثر بشكل كبير على تدمير العائلة، يتصاعد التوتر عندما يواجهان «عيسى الوزان»، ويؤدي دوره باسم سمرة، والذي نكتشف أنه لم يمت في الجزء الأول ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورطهما في مزيد من الجرائم.