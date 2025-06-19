موعد ومكان تشيع جثمان والدة المخرجة سارة وفيق

القاهرة - محمد ابراهيم -



كشف شقيق المخرجة سارة وفيق عن موعد ومكان تشييع جثمان والدتها الذي وافتها المنية اليوم اثر تعرضها لأزمة صحية .

وسيكون التشييع مساء اليوم بعد صلاة المغرب من مسجد الحمد بالتجمع الخامس ودفن الجثمان بمقابر العائلة بالقطامية.



وقد أعلنت المخرجة سارة وفيق خبر وفاة والدتها وذلك من خلال منشور على حسابها بموقع فيس بوك كتب فيه: "أمي ماتت"، وسط تفاعل كبير من متابعيها.



آخر أعمال سارة وفيق



يذكر أنه يعرض الآن لسارة وفيق فيلم "ريستارت"، يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.

قصة فيلم ريستارت

يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا، لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما، فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.

مد عرض ريستارت عالميًا



قررت عدد من السينما حول العالم مد مدة عرض فيلم "ريستارت" وذلك بسبب الإقبال الجماهيري الشديد على الفيلم، ونشر المنتج حسام حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام الدول التي قررت مد العرض حول العالم منهم أمريكا وتركيا واوروبا وكندا وبريطانيا واستراليا.