نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدور مذيعة تلفزيونية.. مي القاضي تبدأ تصوير مسلسل 2 قهوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تواصل الفنانة مي القاضي تصوير مشاهدها في مسلسل " 2 قهوة " بطولة أحمد فهمي والذي من المقرر أن يتم طرحه خلال موسم الأوف سيزون على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

شخصية مي القاضي في مسلسل 2 قهوة

وتظهر مي القاضي خلال الأحداث بدور مذيعة تلفزيونية تدعى "هند عبد العزيز".



أبطال مسلسل 2 قهوة



يشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فهمي، مرام علي، محسن محيي الدين، مي القاضي، نانسي صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، عمر رياض، كريم العمري، وهبة الأباصيري، إلى جانب نخبة من النجوم. العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي.

اخر اعمال مي القاضي



وكان اخر اعمال مي القاضي هو مسلسل "العتاولة 2" من بطولة النجوم أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومصطفى أبو سريع، وزينة، وفيفي عبده، ونسرين أمين، ومريم الجندي، ومي القاضي، وهدى الإتربي، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وايضا شاركت في مسلسل "البيت بيتي" المكون من 10 حلقات، بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، مي القاضى، محمود حافظ، سليمان عيد.

قصة مسلسل العتاولة

مسلسل «العتاولة» تدور أحداثه في إطار شعبي حول الشقيقين «خضر»، الذي يجسد دوره طارق لطفي، و«نصار»، الذي يلعب دوره أحمد السقا، ورث الشقيقان السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ليجدوا أنفسهم في صراعات تؤثر بشكل كبير على تدمير العائلة، يتصاعد التوتر عندما يواجهان «عيسى الوزان»، ويؤدي دوره باسم سمرة، والذي نكتشف أنه لم يمت في الجزء الأول ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورطهما في مزيد من الجرائم.