نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحريفة الأول على Netflix بقائمة الـ Top 10 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استطاع فيلم الحريفة أن يتصدر قائمة الـ top 10 للأفلام في مصر على Netflix، وذلك بعد 3 أيام من طرحه الفيلم.

ونشر نور النبوي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية معلنًا ذلك.

أحداث الجزء الأول من الحريفة



وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المُفضلة.

نور النبوي و6 شهور

وحقق نور النبوي نجاحكبير بـ أول أعمال البطولة المطلقة له من خلال مسلسل "6 شهور" والذي عرض حرصيًا على منصة watch it منتصف أكتوبر الماضي ويتكون من 10 حلقات، يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.