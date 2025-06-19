مركز طنطا الثقافي يشهد إقبالا كبيرا على الأنشطة الصيفية

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد المركز الثقافي بمدينة طنطا، إقبالا كبيرا، على الأنشطة الصيفية المجانية المقدمة ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

الأنشطة الصيفية المجانية بالمركز الثقافي بطنطا

وتضمنت الفعاليات إجراء اختبارات للمتقدمين لورشة الخط العربي والزخارف الإسلامية، بإشراف الفنان حامد فرج، الذي أوضح أن الورشة تتضمن عدة تدريبات لتحسين مهارات الكتابة وذلك من خلال تقسيم المتدربين إلى مجموعات عقب مرحلة تحديد المستوى.

وفي سياق الأنشطة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، انطلقت فعاليات ورشة الكتابة الإبداعية بالمركز، تدريب الشاعر محمد سامي، ويهدف البرنامج التدريبي للورشة تطوير مهارات الكتابة لدى الأطفال والشباب، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، وذلك من خلال عدد من المحاضرات حول فنون الإلقاء، والكتابة المسرحية والأدبية، باستضافة نخبة من النقاد، الكتاب، الشعراء، والمفكرين.

الكامب الصيفي للثقافة والفنون

هذا ويستعد المركز لاطلاق برنامج تدريبي، بعنوان "الكامب الصيفي للثقافة والفنون"، خلال الفترة المقبلة يستمر طوال أشهر الصيف، ويتضمن أنشطة متنوعة، ومن بينها: ورش الحكي، دوري المكتبات، حفلات الموسيقى العربية والفنون الشعبية، بالإضافة إلى عروض الأداء الحركي، وذلك بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.