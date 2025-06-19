4 أفلام مرتقبة في صيف 2025.. السقا وكرارة وعمرو يوسف ودنيا سمير غانم يخطفون الأضواء في يوليو

القاهرة - محمد ابراهيم -

في موسم حافل بالإثارة والضحك، تستعد دور العرض السينمائي في مصر لاستقبال 4 أفلام جديدة خلال شهر يوليو المقبل، ضمن موسم أفلام صيف 2025.

تتنوع الأعمال بين الأكشن والكوميديا والرومانسية والتشويق، ويشارك في بطولتها مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية، من بينهم أحمد السقا، أحمد فهمي، أمير كرارة، هنا الزاهد، عمرو يوسف، دينا الشربيني، ودنيا سمير غانم.

"أحمد وأحمد".. أكشن وكوميديا بين السقا وفهمي

يُفتتح موسم يوليو السينمائي بفيلم "أحمد وأحمد"، المقرر طرحه في دور العرض يوم 2 يوليو 2025، والذي يجمع لأول مرة بين النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي في عمل ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية مجرم خطير يدير إمبراطورية إجرامية (يجسدها السقا)، لكنه يتعرض لحادث غامض يُفقده الذاكرة، يعيش مع خاله (أحمد فهمي) وهو مهندس ديكور، وتنشأ بينهما مواقف طريفة وأزمات مشوقة في إطار مليء بالمغامرات.

الفيلم يشارك في بطولته أيضًا جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، بالإضافة إلى ضيوف شرف مثل إبراهيم حجاج، الفيلم من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

"الشاطر".. أمير كرارة دوبلير وهنا الزاهد في السيرك

في 10 يوليو 2025، تستقبل دور السينما فيلم "الشاطر" من بطولة النجم أمير كرارة والنجمة هنا الزاهد، الفيلم يحمل توقيع المخرج أحمد الجندي وتأليف أحمد الجندي وكريم يوسف.

تدور القصة في إطار أكشن كوميدي، حيث يجسد أمير كرارة شخصية "دوبلير" يعمل في السينما ويخوض مغامرات متعددة، بينما تظهر هنا الزاهد بشخصية فتاة تعمل في السيرك، ويقودهما القدر إلى سلسلة من الأحداث الكوميدية المشوقة.

يشارك في العمل أيضًا مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وضيف الشرف خالد الصاوي، إلى جانب عدد من الفنانين.

"درويش".. عمرو يوسف محتال يتحول إلى بطل في زمن الأربعينات

في 17 يوليو 2025، يطل النجم عمرو يوسف على جمهوره بفيلم "درويش"، والذي تشاركه في بطولته الفنانة دينا الشربيني.

الفيلم يعود بالجمهور إلى فترة الأربعينات من القرن الماضي، في مزيج بين الدراما التاريخية والتشويق مع لمسات كوميدية.

يجسد عمرو يوسف دور محتال كاريزمي يُشبه شخصيات أسطورية مثل "روبين هود" و"أدهم الشرقاوي"، يجد نفسه في قلب مغامرات صعبة تجعله يتحول تدريجيًا إلى بطل شعبي.

يشارك في بطولة الفيلم محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.

"روكي الغلابة".. دنيا سمير غانم تواجه التحديات مع محمد ممدوح

تُختتم أفلام يوليو بفيلم "روكي الغلابة" الذي يُعرض في السينمات بدءًا من 30 يوليو 2025، من بطولة النجمة دنيا سمير غانم والنجم محمد ممدوح، الفيلم يقدم خلطة مميزة من الكوميديا والدراما الاجتماعية.

يشارك في بطولة الفيلم أيضًا محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وأحمد سعد والي. العمل من تأليف كريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي.

تنوع فني ينتظر الجمهور في صيف 2025

تشهد سينما صيف 2025 عودة قوية لنجوم كبار بمشاريع مختلفة تجمع بين الكوميديا والتشويق والدراما.

ومع تنوع الموضوعات والأدوار، يُتوقع أن تحظى هذه الأفلام بإقبال جماهيري واسع، خاصة مع وجود ثنائيات فنية مميزة ووجوه شابة واعدة، مما ينذر بموسم سينمائي حافل بالإبداع والمنافسة.