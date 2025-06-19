أفتتاح الدورة 47 من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية على مسرح السامر

القاهرة - محمد ابراهيم - أفتتحت، أمس الأربعاء، على مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السابعة والأربعين، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر حتى 5 يوليو المقبل.

حفل افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

شهد حفل الافتتاح الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، بحضور سمر الوزير، مدير عام المسرح، الكاتب سامح عثمان، مدير المهرجان ومقرر لجنة التحكيم، والمهندس محمد جابر، مدير مسرح السامر، ولفيف من المثقفين والمسرحيين والإعلاميين.

استهل "ناصف" كلمته ناقلا تحيات وزير الثقافة، ورئيس هيئة قصور الثقافة للحضور، معربا عن سعادته بانطلاق دورة المهرجان الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة، المؤسسة الثقافية الوطنية الأقدم على الإطلاق.

وأشار إلى أن الهيئة أنتجت خلال هذا العام 155 عرضا مسرحيا ضمن مشروع نوادي المسرح، إلى جانب نحو 60 عرضا للأطفال، و124 عرضا ضمن فئة عروض الشرائح المسرحية، موضحا أن هذه العروض ساهمت في تدريب أكثر من 5 آلاف مسرحي من مختلف أقاليم مصر، ما نتج عنه أثر ملموس على المجتمع من خلال هذا الفن.

وأضاف أن الهيئة تنظم 12 مهرجانا إقليميا سنويا من بينها 6 مهرجانات لنوادي المسرح، و6 أخرى لفرق الكبار، إلى جانب مهرجان الهواة، معلنا أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم أول مهرجان لمسرح الطفل، بالإضافة إلى إعادة تقديم العرض المسرحي الذي حصل على 65٪ فأكثر ولم يتح له المشاركة في المهرجان، في المحافظة التابعة له لمدة عشرة أيام.

واختتم حديثه موجها الشكر لكل مسرحيي مصر وكل من ساهم وتعاون من أجل خروج المهرجان ووصوله إلى مرحلته النهائية متمنيا للجميع دورة موفقة تليق بهيئة قصور الثقافة تلك المؤسسة العريقة.

من ناحيته، قال الفنان أحمد الشافعي: وصلنا اليوم إلى المحطة الأخيرة من إنتاج هذا العام من العمل المسرحي، المسرح الذي ندين له بالولاء والحب، لما فيه ذكريات عدة، وتتلمذنا على أيدي مخرجيه وأستاذته، ونترحم على من غادرنا ونقدر من هو حاضر بيننا ومازال قادرا على العطاء.

وأعرب عن أمنيته بتقديم دورة ناجحة، موجها الشكر لوزير الثقافة، ورئيس الهيئة ونائبه والعاملين بالإدارات المعاونة وكل من ساهم وعمل مخلصا لتقديم العروض المسرحية المشاركة في المهرجان.

وفي كلمته، رحب الكاتب سامح عثمان بالحضور، قائلا: نلتقي كل عام على الإبداع، وحب هذا الوطن، ونحن اليوم نشهد أقدم مهرجان في مصر والعالم العربي، المهرجان الذي قدّم عبر أجيال كثيرة، نجوما استقرت في الوعي الجمعي للمجتمع المصري، سواء كانوا كتابا أو مخرجين أو ممثلين أو عاملين فى مختلف مجالات المسرح.



واختتم حديثه بتقديم التحية إلى قيادات هيئة قصور الثقافة متمنيا التوفيق للفرق المشاركة في الدورة الحالية.

وتواصلت فعاليات حفل افتتاح المهرجان بتقديم العرض المسرحي "الطريق" لفرقة قومية الغربية، تأليف د. طارق عمار، وإخراج أسامة شفيق.

لجنة التحكيم

حضر الفعاليات لجنة التحكيم المكونة من مهندس الديكور حازم شبل، الناقد المسرحي د. محمد سمير الخطيب، الموسيقار د. طارق مهران، د. سيد خاطر، والمخرج أحمد البنهاوي، وعدد من قيادات قصور الثقافة منهم إيمان حمدي، مدير عام الإدارة العامة للمهرجانات، الناقد يسري حسان، الفنان حمدي الوزير، والفنان خالد محروس.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الـ47 تنفذه الإدارة العامة للمسرح، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا، تم اختيارها من بين 120 عرضا مسرحيا، تنافست في 27 محافظة.

وتقدم العروض بالمجان للجمهور على مسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصاحبها نشرة يومية.