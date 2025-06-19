نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "الدشاش" لـ محمد سعد يتصدر التريند.. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" وموااقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما أعلنت قناة ART أفلام 1 عرض الفيلم على شاشتها اليوم الخميس في التاسعة مساءًا.

فيلم الدشاش

قصة فيلم “الدشاش”





تدور أحداث الفيلم حول شخصية "الدشاش"، صاحب ملهى ليلي، يعيش حياة مليئة بالمواجهات والصراعات، إلى أن يتعرض لأزمة كبرى تقلب موازين حياته. هذه المحنة تدفعه لإعادة التفكير في مساره ومحاولة إصلاح أخطائه، في إطار درامي مشوّق مليء بالمفاجآت.

أبطال فيلم “الدشاش”

ويضم فيلم الدشاش بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.