نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. آيتن عامر تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة آيتن عامر تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما ردت بحسم على شائعة زواجها: غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.."

ايتن عامر

خرجت الفنانة المصرية آيتن عامر عن صمتها لترد بشكل واضح وحاسم على الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، والتي تفيد بزواجها مجددًا.

وكتبت آيتن: "تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا أخبارًا غير دقيقة تتعلق بي، وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره عار تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة".

وتابعت: "أدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أي أخبار، احترامًا لأخلاقيات المهنة ولحقوق الأفراد".

آخر أعمال آيتن عامر في رمضان 2025

وعلى صعيد فني، تألقت الفنانة آيتن عامر في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مشاركتها في مسلسل "الحلانجي"، وهو عمل درامي من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، وطارق صبري. وقد حقق العمل نسب مشاهدة مرتفعة، وحظي بإشادة جماهيرية واسعة لما تميز به من حبكة درامية وأداء متقن من فريق العمل.



