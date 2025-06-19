نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا قصور الثقافة تطلق قافلة ببرج العرب لدعم الموهوبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، غدا الجمعة، أولى فعاليات القافلة الثقافية والفنية عبر المسرح المتنقل، بقرية "بنجر 4"، بمدينة برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي وتنمية المهارات الفنية بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

أولى فعاليات القافلة الثقافية والفنية عبر المسرح المتنقل

تنفذ فعاليات القافلة لمدة ثلاثة أيام، وتبدأ يوميا في الثالثة مساء، مع مجموعة مجانية من الورش الفنية والحرفية منها: تعليم تصميم مشغولات يدوية بالخرز، فن الأوريجامي، الكروشيه، تصميم عرائس بخامات معاد تدويرها، إلى جانب ورشة تعليم الطباعة بالاستنسل.

برنامج القافلة

كما يضم برنامج القافلة أنشطة متنوعة منها: فقرات اكتشاف مواهب، ورسم على الوجه للأطفال، وعروض مسرح عرائس وورش حكي، هذا بالإضافة إلى عروض فنية تبدأ في الخامسة مساءً تشمل، عرضا لفرقة الأنفوشي للإنشاد الديني في اليوم الأول، وآخر لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية في اليوم الثاني، فيما تقدم فرقة أبو قير للموسيقى العربية باقة من أغاني الطرب الأصيل في اليوم الأخير.

تنفذ القافلة الثقافية بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني، وتستهدف اكتشاف ودعم الموهوبين من أبناء القرية، وتعزيز الفنون التراثية والحرفية.