نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. محطات فنية هامة في حياة حسن حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن حسني، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1931، ورحل عن عالمنا في 30 مايو 2020، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة والخالدة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الأن، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" أبرز المحطات الفنية في حياة الراحل حسن حسني.

حسن حسني



نبذة عن حسن حسني

ولد الفنان حسن حسني عام 1936 بحي القلعة، أعرق أحياء القاهرة التاريخية، حصل على التوجيهية عام 1959، عشق التمثيل وقدم دور أنطونيو على مسرح مدرسة الخديوية وهو طالب، رحلت والدته وهو في السادسة من عمره فعاش حياة اليتم، وبدأ الفنان حسن حسني مشواره الفني فى الستينيات في المسرح العسكري، وتنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومي والحديث.

أبرز أعماله المسرحية

نجح حسن حسني في خطف قلوب الجماهير من خلال أعماله المسرحية أبرزها، “اعقل يا مجنون” مع محمد نجم، و“على الرصيف” مع سهير البابلى، و“عفروتو” مع محمد هنيدى، و“حزمني يا” مع فيفي عبده، كما قدم مسرحيات: جوز ولوز، قشطة وعسل، سيارة الهانم، أنا وهى والكمبيوتر وغيرها.

أبرز أعماله السينمائية

وكانت بدايته فى السينما فى دور صغير بفيلم " الكرنك" عام 1975 ولم تطرق الشهرة أبوابه إلا بعد دوره فى مسلسل أبنائى الأعزاء شكرا مع عبد المنعم مدبولى، ثم أبدع في طريق الشهرة من خلال هذه الأفلام أبرزهم، عبود على الحدود، الناظر، ابن عز، همام فى امستردام، بخيت وعديلة، امراة وخمس رجال، ناصر 56،علاوة على مجموعة من أدوار الشر في السينما.

أعمال حسن حسني الدرامية

و شارك حسن حسنى في العديد من المسلسلات الدرامية البارزة منها:رد قلبى، اللص الذي أحبه، أهالينا،بحار الغربة، جمهورية زفتى، بوابة الحلوانى، حلم الجنوبى، دموع صاحبة الجلالة،المال والبنون،النوة"، ومسلسل سلطانة المعز.".