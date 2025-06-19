نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سعد وزينة وباسم سمرة يجتمعون لأول مرة في "الدشاش".. الليلة على ART في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في سهرة فنية مميزة، تقدم قناة ART أفلام 1 العرض الأول الحصري لفيلم "الدشاش" الذي يشهد تعاونًا فنيًا مثيرًا بين النجوم محمد سعد، زينة، وباسم سمرة، وذلك مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة.

عرض أول مرتقب الليلة

يُعرض فيلم "الدشاش" للمرة الأولى على شاشة ART أفلام 1، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، ووليد فواز، في توليفة تمزج بين الأكشن والكوميديا في عمل جماهيري بامتياز.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "الدشاش"، صاحب ملهى ليلي، يعيش حياة مليئة بالمواجهات والصراعات، إلى أن يتعرض لأزمة كبرى تقلب موازين حياته. هذه المحنة تدفعه لإعادة التفكير في مساره ومحاولة إصلاح أخطائه، في إطار درامي مشوّق مليء بالمفاجآت.

تأليف وإخراج مميز

الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز الذي يعرف عنه قدرته على المزج بين الكوميديا والدراما بأسلوب سينمائي جذاب.

مواعيد الإعادة

لمن فاته العرض الأول، يمكن متابعة الفيلم مجددًا غدًا الجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، كما يُعاد عرضه أيضًا يوم السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ليمنح الجمهور فرصة متعددة لمشاهدة هذا العمل المنتظر.