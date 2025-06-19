مقربون من هند صبري يحسمون الجدل: فصلها من نقابة المهن التمثيلية شائعة مفبركة

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت شائعة فصل الفنانة هند صبري من نقابة المهن التمثيلية موجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، وذلك بعد تداول أنباء مفبركة تزعم صدور قرار رسمي بفصلها من النقابة، على خلفية مقطع فيديو مشكوك في صحته، زُعم أنه يحمل إساءة للمصريين.

المقربون ينفون الشائعة ويؤكدون دعم النقابة للفنانة

أكد عدد من المقربين من الفنانة هند صبري، بشكل قاطع أن هذه الأخبار مفبركة ولا أساس لها من الصحة، موضحين أنها تأتي في إطار حملة ممنهجة تستهدف الفنانة خلال الأيام الماضية.

كما صرّحت مصادر داخل نقابة المهن التمثيلية بأن ما يُثار حول قرار فصل هند صبري يندرج تحت بند الشائعات المغرضة، مؤكدين أن النقابة لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن، وأن ما يتم تداوله مجرد محاولة لإثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام.

سحب الجنسية وطرد من مصر.. حملة تضليل ممنهجة ضد الفنانة

يأتي تداول هذه الشائعات ضمن حملة موسعة تعرضت لها هند صبري مؤخرًا، شملت مطالبات على بعض الصفحات والمنشورات الداعية إلى سحب الجنسية المصرية منها أو طردها من البلاد، استنادًا إلى فيديو تم تداوله على نطاق واسع رغم كونه مفبركًا، حسب ما أكده فنيون ومتخصصون في مجال المونتاج الرقمي، حيث تم التلاعب بالمحتوى بشكل يغير معناه وسياقه.

هند صبري تلتزم الصمت والنقابة ترفض الانجراف وراء الأكاذيب

ورغم تصاعد الجدل، فضّلت الفنانة هند صبري التزام الصمت وعدم التعليق بشكل مباشر حتى الآن، في ظل إصرارها على عدم الانخراط في مهاترات إلكترونية أو الرد على حملات تهدف للنيل من مكانتها الفنية أو صورتها أمام جمهورها.

وفي المقابل، أكدت نقابة المهن التمثيلية موقفها الثابت من دعم الفنانين أعضاء النقابة، ورفضها التام لأي حملات تشويه مبنية على أخبار كاذبة أو فيديوهات مفبركة، مشددة على أنها تتعامل فقط مع المعلومات الرسمية والمثبتة.

موقف النقابة من الشائعات الإعلامية

تجدر الإشارة إلى أن نقابة المهن التمثيلية دأبت في السنوات الأخيرة على التصدي بقوة لحملات التشويه التي تطال الفنانين، عبر توجيه بيانات رسمية أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج الشائعات، بهدف حماية أعضائها من التشهير أو الإساءة المتعمدة.

وتعد الفنانة هند صبري واحدة من أبرز نجمات الشاشة العربية، وقدمت عبر مشوارها الفني أعمالًا مؤثرة حصدت بها جماهيرية واسعة وثقة كبيرة لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.