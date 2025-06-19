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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن انضمام الفنان حمزة دياب إلى فريق عمل فيلم إذما، الذي انطلقت عمليات تصويره مؤخرًا، ويُعد من الأعمال السينمائية المرتقبة، نظرًا لما يحمله من عمق إنساني وارتباط قوي بأحد أنجح الروايات العربية الحديثة.

حمزة دياب وجيسيكا

حمزة دياب ينضم إلى فيلم “إذما”.. رحلة البحث عن الذات من شرائط الماضي

الفيلم مستوحى من رواية إذما للكاتب والروائي محمد صادق، التي صدرت عام 2020 وحققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا وتصدرت قوائم الكتب الأكثر مبيعًا. ويخوض صادق من خلالها أولى تجاربه الإخراجية، مستكملًا مسيرته المميزة في عالم الأدب والسيناريو.



أحداث فيلم "إذما"

تدور أحداث الفيلم حول شخصية “عيسى الشواف”، الذي يمر بحياة باهتة عقب انفصاله عن زوجته، قبل أن تتغير مجريات حياته تمامًا في ليلة عيد ميلاده، حين تطرق بابه صديقة الطفولة “سيرا”، وتهديه مجموعة من شرائط الفيديو التي كان قد سجلها بنفسه في مراهقته.

تحمل هذه الشرائط رسائل شخصية من “عيسى الشاب” إلى “عيسى الرجل”، تحثه على اتخاذ قرارات صحيحة، وتُضيء له الطريق نحو أحلامه المفقودة. ومع كل “كنز” جديد يكتشفه، يقترب خطوة من ذاته ويبدأ رحلة إعادة اكتشاف النفس.



إذما ليس مجرد فيلم، بل تجربة سينمائية تسير على حافة الذاكرة والماضي والحلم، وتُسلّط الضوء على الصراعات الداخلية للإنسان، في بحثه عن المعنى والهوية.