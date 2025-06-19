نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مسلم” يستعد لطرح كليب “غلط” ويشوق الجمهور بالبرومو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يضع المطرب مسلم اللمسات النهائية على أحدث أعماله الغنائية بعنوان “غلط”، استعدادًا لطرحه خلال الأيام المقبلة على هيئة فيديو كليب، من إخراج أشرف رمضان. ومن المنتظر أن يُعرض الكليب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط ترقب جمهوره الذي ينتظر كل جديد يقدمه الفنان الشاب.

وفي سياق آخر، مرّ مسلم مؤخرًا بوعكة صحية أثارت قلق محبيه، حيث شارك عبر خاصية “الاستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام صورة له وهو يتلقى محاليل طبية، وكتب معلقًا: “يا رب”. كما نشر صورة أخرى جمعته بزوجته داخل المستشفى، قائلًا: “الصبح يتسد ليا شريان في القلب، وبالليل أنا ومراتي بنموت.. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا حرفيًا شوفت الموت الصبح”، في إشارة لتعرضه لأزمة صحية صعبة خلال الساعات الماضية.

رغم هذه المحنة، لا تزال الفرحة تُضيء حياة مسلم بعد احتفاله بزفافه في أجواء عائلية مميزة، بحضور الأصدقاء والمقربين. وأعرب عن سعادته الكبيرة بهذه المناسبة قائلًا في تصريحات خاصة: “فرحي كان أهم ليلة في حياتي، وأنا دايمًا بحب أكون مختلف سواء في لبسي أو في الأغاني اللي بقدمها.”

آخر أعمال مسلم



يُذكر أن آخر أعمال مسلم الغنائية شملت أغنية “السكة اللي تودي”، والديو الغنائي “أنا بابا” مع المطربة بوسي، بالإضافة إلى أغنية “شافوني غلط”، من كلمات وألحان حسن جمال، وتوزيع رامي المصري.



ومع تعافيه واستعداده لطرح “غلط”، يبدو أن مسلم عازم على العودة بقوة لجمهوره، حاملًا رسائل جديدة بطابع فني لا يشبه سواه.