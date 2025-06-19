حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه “ده بجد”

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرح النجم حميد الشاعري أحدث أغنياته “ده بجد” عبر موقع “يوتيوب”، ليعود من خلالها بصوته المميز ونمطه الموسيقي المحبب، في عمل رومانسي جديد يعكس الشوق والحنين ولمّ الشمل.



تفاصيل أغنية "ده بجد"

الأغنية من كلمات الشاعر السيد علي، ألحان أحمد يوسف، وتوزيع مؤمن ياسر، وتأتي ضمن التحضيرات لألبوم جديد يعمل عليه حميد الشاعري حاليًا، يتعاون فيه مع مجموعة من الأسماء الشابة والموهوبة.

وتقول كلمات الأغنية: “ده بجد، ولا بيتهيألي، أشوفك هنا قدامي، معقول، يتحقق اللي في بالي

ده أنت، ولا صورة في خيالي، ده بجد.. ولا بيتهيألي

أشوفك هنا قدامي، معقول يتحقق اللي في بالي

ده أنت، ولا صورة في خيالي

طب كنت فين واراضيك فين ده أنا كنت عايش بدور عليك

بسأل كمان في كل مكان لو حد شافك ياخدني ليك

معقول أنا وانت نرجع لبعض خلاص..

والأحلى إن أنا وانت بنفس الإحساس

حتى الملامح هي هي يا ناس، ولا كبرنا ولا اتأثرنا بالأيام”.

وكان الشاعري قد ظهر كضيف شرف في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال، حيث قدّم خلال حفل زفاف ضمن الأحداث أغنيته الشهيرة “جلجلي”، التي تعود إلى ألبوم “شارة” الصادر عام 1988، وهي من كلمات عادل عمر وألحانه وتوزيعه.

وفي تصريحات إعلامية سابقة، كشف حميد أن أول نجاحاته في مجال التوزيع كانت من خلال أغنية “ونندم على العشرة الغاليه ونرضى بالمكتوب” التي قدمها عمرو دياب عام 1990، مشيدًا بموهبة الهضبة ومؤكدًا أن تعاونهما أسفر عن مجموعة من الأغاني الخالدة.

بأغنية جديدة ونَفَس متجدد، يؤكد حميد الشاعري أنه لا يزال حاضرًا بقوة في المشهد الغنائي، محافظًا على بصمته الخاصة ومواصلًا مشوار الإبداع.