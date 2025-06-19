17 يوليو.. فرقة “أوتوستراد” الأردنية تحيي حفلًا في ساقية الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم -



تستعد فرقة أوتوستراد الأردنية لإحياء حفل غنائي استثنائي يوم الخميس 17 يوليو المقبل، على مسرح ساقية الصاوي بالشيخ زايد، في ليلة موسيقية ينتظرها جمهور عريض من محبي الموسيقى البديلة والأنغام التي تعبّر عن الواقع بروح ساخرة وصادقة.

فرقة أوتوستراد

ويُتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة بعد سلسلة النجاحات التي حققتها الفرقة مؤخرًا على الساحتين العربية والدولية، بفضل موسيقاها التي تجمع بين الجرأة والهوية المحلية.

تأسست فرقة أوتوستراد عام 2007 في عمّان، وتُعد من أبرز فرق الموسيقى المستقلة في الأردن والعالم العربي. تشتهر بتقديم مزيج فني فريد يجمع بين الروك، الريغي، الموسيقى اللاتينية والفانك، مع كلمات عميقة تُكتب باللهجة الأردنية، مستلهمة من تفاصيل الحياة اليومية في الأردن: من الحب والتحديات المعيشية، إلى الأسئلة الوجودية وسعي الشباب لإيجاد ذواتهم.

أصدرت الفرقة ثلاثة ألبومات بارزة:

• أوتوستراد (2008)

• أوتوستراد (2011)

• النيتروجين (2013)

كما وسّعت أوتوستراد نطاق جمهورها عبر جولات فنية في عدة دول عربية وأوروبية، كان أبرزها حفلها في العاصمة البريطانية لندن عام 2014، في أول ظهور لها خارج العالم العربي.

موعد الحفل في ساقية الصاوي لا يُفوت لعشاق الموسيقى المختلفة، فهو فرصة للغوص في عوالم “أوتوستراد” التي تمزج بين الإيقاع الجريء والصدق الإنساني، في تجربة فنية تحاكي نبض الشارع وهموم الجيل.