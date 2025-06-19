“ما تراه.. ليس كما يبدو”.. 7 حكايات درامية مختلفة في مسلسل من 35 حلقة

القاهرة - محمد ابراهيم -

ينطلق قريبًا عرض مسلسل “ما تراه.. ليس كما يبدو”، في تجربة درامية جديدة تتكوّن من سبع حكايات مستقلة، تمزج بين الجانب الاجتماعي، الإنساني، والتشويقي، في إطار من الحكايات القصيرة التي تقدم تنوعًا في الطرح والمضمون.

المسلسل يتكوّن من 35 حلقة، موزعة على 7 حكايات مختلفة، بحيث تمتد كل حكاية على مدار 5 حلقات، ويتناول في كل حكاية موضوعًا جديدًا بقالب درامي مميز.

أبطال مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”

ويشارك في بطولته مجموعة من أبرز النجوم الشباب، منهم:

• أحمد خالد صالح

• مريم الجندي

• هنادي مهنا

• تارا عماد

• رنا رئيس

• أحمد جمال سعيد

• هاجر الشرنوبي

• نانسي هلال

المسلسل من إنتاج كريم أبو ذكري، ويُراهن على تقديم محتوى مختلف يعتمد على القصص القصيرة المتماسكة والإيقاع السريع، بما يناسب طبيعة الجمهور الباحث عن التنوّع والإثارة داخل تجربة درامية واحدة.



مسلسل “ما تراه.. ليس كما يبدو” يحمل وعدًا بتقديم محتوى جديد يخاطب قضايا معاصرة، ويُلقي الضوء على مشاعر وأزمات إنسانية يعيشها أبطال كل حكاية، في تجربة يُتوقع أن تلقى صدى قويًا عند عرضها.