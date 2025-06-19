محمد رمضان وهيفاء وهبي في حفل مشترك ببيروت.. وديو غنائي مرتقب مع عايض

القاهرة - محمد ابراهيم -

يلتقي الفنان محمد رمضان والنجمة هيفاء وهبي في حفل غنائي مشترك يُقام يوم 23 أغسطس 2025 في Forum De Beirut بالعاصمة اللبنانية، ضمن واحدة من أضخم حفلات صيف هذا العام.

وقد نشرت هيفاء عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة من البوستر الدعائي للحفل، معلّقة: "حفل لا يُفوّت يوم 23 أغسطس مع رقم 1 محمد رمضان.. نراكم تحت أضواء لبنان!"

وفي مفاجأة أخرى، يستعد محمد رمضان لتقديم ديو غنائي جديد يجمعه بالمطرب السعودي عايض، والمقرر طرحه قريبًا. الأغنية من ألحان محمود الخيامي، وقد نشر عايض صورًا تجمعه بمحمد رمضان عبر إنستجرام، وكتب: "مع الفنان محمد رمضان"، ليأتي رد الأخير قائلًا:

"ثقة في الله نجاح."

من جانبها، تواصل هيفاء وهبي تحضيراتها لطرح أغنية جديدة خلال صيف 2025، من كلمات تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع كولبيكس، حيث صرّح تامر حسين بأن الأغنية ستكون مختلفة وتحمل طابعًا صيفيًا، معربًا عن أمله أن تنال إعجاب الجمهور.