نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هند صبري تستعد لبطولة مسلسل جديد.. وصبا مبارك تواصل النجاحات وتنتظر "220 يوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل النجمة هند صبري حاليًا التحضيرات النهائية لمسلسل جديد من المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج توبة. وتعمل الشركة المنتجة في الوقت نفسه على ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل تمهيدًا للإعلان الرسمي عن بداية التصوير.

في سياق متصل، تستعد النجمة صبا مبارك لعرض مسلسلها المرتقب "220 يوم" خلال الأيام القادمة، وهو من بطولة كريم فهمي، تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل، ويشارك في العمل كل من علي الطيب، حنان سليمان، بسنت أبو باشا، يوسف رأفت وآخرين.

ويأتي هذا بالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققته صبا مبارك مؤخرًا من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "وتر حساس"، إلى جانب محمد علاء، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، وشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، تميم عبده وغيرهم.