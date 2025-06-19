نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشيرة إسماعيل: ابنتي رفضت التمثيل وعرض عليها أدوار لكنها لا تحب الشهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة مشيرة إسماعيل، حقيقة رفض والدتها الزواج من المطرب على الحجار سابقًا بسبب ظروفه المادية، قائلة أن ذلك غير صحيح بالعكس فكانت ترحب به للغاية أثناء خطوبتهما وكان يجلس معها بشكل مستمر.



وتابعت مشيرة إسماعيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أن المطرب على الحجار اشترط عليها في بداية زواجهما أن تترك التمثيل وبالفعل وافقت على طلبه، وأثناء فترة الخطوبة كانت تقوم بتصوير "بابا عبده"، ولكن بعد عامين ونصف وقع الطلاق بينهما واستكملت التصوير بعدها.



وأضافت مشيرة إسماعيل، قائلة:"علي الحجار كان بيخلص تصوير وكان بيروحني بعد ما أخلص تصوير وكان بيسجل أغاني ويشتغل وكان عاوز لما يروح البيت يلاقي مراته قاعده في البيت مستنياه، وأنا سمعت كلامه لكن بعد فترة حصل بينا الإنفصال بعد ما أنجبت بنتي مشيرة".



وأشارت مشيرة إسماعيل، إلى أن ابنتها عُرض عليها التمثيل ولكنها رفضت أن تدخل الوسط الفني كونها لا تحب الشهرة والأضواء فهي تعمل مصممة فضة والأحجار الكريمة.