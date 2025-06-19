نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. نجل حسن الأسمر وصناع Fountain Of Youth ضيوف منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المطرب الشاب هاني حسن الأسمر نجل المطرب الراحل حسن الأسمر ضيفًا على الاعلامية منى الشاذلي في حلقة الجمعة المقبلة من حلقات معكم منى الشاذلي المذاع على قناة "ON".

وخلال اللقاء يتحدث الأسمر الابن عن أغنية "أغنلى من عنيا" الأغنية الجديدة التى أعادت والده إلى الساحة الغنائية بعد 14 عامًا على وفاته، وطرحها فى دويتو جمعهما مؤخرًا.

ويكشف هانى توقيت تسجيل والده للأغنية قبل وفاته وسر عدم طرحها وقتها ولماذا فكر في إعادة طرحها حاليًا.

ويقدم الأسمر الابن مجموعة من أشهر أغاني حسن الأسمر وحكايات وكواليس خاصة عن رحلته فى عالم الغناء والطرب.

وتتضمن الحلقة فقرة أخرى مع صناع فيلم Fountain Of Youth من الجانب المصري وهم أحمد سامي بدوي مدير عام لجنة مصر للأفلام وأمين المصري المنتج المنفذ في الفيلم.

ويحكي بدوي عن التطورات والتسهيلات التى قدممتها السلطات المصرية لتصوير اجزاء من الفيلم فى أماكن تراثية مهمة وتحديدا فى منطقة الأهرامات، بالاضافة إلى الاستعانة لأول مرة بطائرات لتصوير أعمال أجنبية فى مصر، وكيف نجحت اللجنة فى القضاء على البيروقراطية فى استخراج التصاريح وتقليل زمن الحصول على الموافقات لـ 15 يومًا بحد أقصى.

ويتحدث أمين المصري عن أهمية التسهيلات المقدمة للشركات الأجنبية الراغبة فى تصوير أعمالها فى مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من عناصر الجذب في أماكن التصوير المختلفة غير الموجودة فى أى مكان آخر باالعالم.

كما يتحدث عن كواليس التعاون مع مخرج عالمي في فيلم Fountain Of Youth، وطكيف ان مصر تمتلك صناع سينما قادرون على التعامل مع كافة الجهات الانتاجية بالخارج.