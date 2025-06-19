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مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا

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  • مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا 1/6
  • مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا 2/6
  • مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا 3/6
  • مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا 4/6
  • مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا 5/6
  • مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا 6/6

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي في حلقة يوم غد الخميس النجم العالمي مينا مسعود والنجمة شيرين رضا والمخرج مرقس عادل أبطال فيلم "في عز الضهر" الذي ينطلق عرضه في السينمات حاليًا.

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ويتحدث نجوم الفيلم خلال اللقاء عن كواليس صناعة الفيلم الذي تم تصويره في عدد كبير من البلاد خارج مصر واستمرت عملية تصويره عدة سنوات حتى أصبح جاهزا للعرض الجماهيري بمشاركة عدد كبير من النجوم.

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وينتمي الفيلم لأفلام عالم المافيا والجريمة ويقدم خلاله مينا مسعود دراما الأكشن التي تحدث عن كواليس صناعتها وتدريبه عليها بمشاركة مرقس عادل مخرج الفيلم الذي يحمل رؤية خاصة تتعلق بالمافيا المرتبطة بأحداث تقع في مصر والعديد من البلدان.

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ويتحدث النجم مينا مسعود عن أدوار الأكشن والحركة التي قدمها في السينما المصرية والعالمية والفارق بينهما وتفاصيل مشاركته في فيلم في عز الضهر وتعاونه مع الأبطال والنجوم المصريين المشاركين فيه.

ويتضمن اللقاء مشاركة مسعود وشيرين رضا ومرقس عادل في بعض الألعاب والمسابقات الترفيهية التي تفاعل معها الجمهور في الاستوديو بشكل كوميدي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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