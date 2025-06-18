العرض المسرحي 'يمين في أول شمال' 20 يونيو بمسرح السلام

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث عن موعد إفتتاح العرض المسرحي «يمين في أول شمال»، والذي يعد من إنتاج فرقة المسرح الحديث.

موعد إفتتاح العرض المسرحي يمين في أول شمال

ومن المقرر ان يتم إفتتاح العرض المسرحي «يمين في أول شمال» يوم الجمعة 20 يونيو في التاسعة مساءً علي قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

قصة العرض المسرحي يمين في أول شمال

و العرض المسرحي يمين في أول شمال إجتماعي كوميدي تدور أحداثه حول ممثل مبتدئ يتلقى دعوة لزيارة زوجين، لتتوالى بعدها الأحداث التي تغير مجرى حياتهم بالكامل، في معالجة درامية اجتماعيه كوميديه تمزج بين الواقع والاثاره والغموض والتساؤلات الإنسانية.

ابطال العرض المسرحي يمين في أول شمال

ويضم العرض المسرحي يمين في أول شمال بطولة: من تأليف محمود جمال حديني، بطولة عبد الله صابر، إيهاب محفوظ، أمنية حسن، طارق راغب، ديكور باسم وديع، موسيقى مروان خاطر، استعراضات علي چيمي، أزياء أميرة صابر، إضاءة أحمد طارق، تصميم دعاية أحمد مجدي، مساعدا الإخراج محمد خالد، ريم مختار، المخرج المنفذ بسنت علي، ومن إخراج عبد الله صابر.