مشيرة إسماعيل: لم أعتزل التمثيل نهائيًا بسبب الحجاب وما يقال شائعات مغرضة

القاهرة - محمد ابراهيم -

قالت الفنانة مشيرة إسماعيل، أنها كانت تمر بأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية وذلك كونها تتقدم في العمر وهذه هي طبيعة الحال وذلك على حد وصفها.

وتابعت الفنانة مشيرة إسماعيل، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، أن ترشيحها في مسرحية "الواد سيد الشغال" جاء عن طريق المخرج سمير خفاجة عندما ذهب لمنزلها، ووقتها الزعيم عادل إمام وافق على تأديتها للدور ورحب بها للغاية عندما علم بأنها ستنضم للمسرحية، مردفة أن أن الفنانة سوسن بدر كانت مرشحة للدور قبلها، ولكن كانت تمر بوعكة صحية وتطلب منها أن تجري عملية جراحية في ذلك الوقت.

وأوضحت مشيرة إسماعيل، أنها لم تعتزل الفن بسبب الحجاب حسبما أشيع من قبل البعض ولكن ما يعرض عليها دون المستوى ولا يتانسب مع تاريخها الفني ولا تجد نفسها في تلك الأدوار، كونها لا بد أن تشعر بالشخصية التي تلعبها دون أن تكون مصطنعة.