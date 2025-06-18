قامت الممثلة العالمية ليندسي لوهان Lindsay Lohan، بتهنئة زوجها رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس بمناسبة يوم ميلاده الذي وافق أمس الثلاثاء 17 يونيو وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وشاركت ليندسي لوهان صورة لها مع زوجها بدر، وصورة أخرى لزوجها وابنهما لؤي عبر حسابها بـ"إنستغرام" وأرفقت بهما كلمات رومانسية توضح مدى علاقة الحب والانسجام بين الثنائي حيث قالت: "يوم ميلاد سعيد لحب حياتي. أنت ابن لا يصدق، وزوج مخلص، وأب مدهش.
مشاهدتك مع عائلتنا هي أعظم هدية. أنت تجعلنا نشعر بالأمان والعز والحب".وتابعت كلماتها قائلة: "كل يوم بجانبك هو نعمة وأنا محظوظة جدًا للسير في الحياة معك. أحبك إلى ما لا نهاية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكلمات رومانسية.. ليندسي لوهان تهنئ زوجها الإماراتي بدر شماس بيوم ميلاده قامت الممثلة العالمية ليندسي لوهان Lindsay Lohan بتهنئة زوجها رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس بمناسبة يوم ميلا إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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