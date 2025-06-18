نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. مي سليم تتألق بإطلالة جريئه في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة مي سليم علي مشاركة جمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام، مجموعه من الصور لـ أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ مي سليم

وظهرت مي سليم بإطلالة جريئه، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الوردي، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها.

آخر أعمال مي سليم

وكان آخر أعمال مي سليم هي مسرحية "المجانين" للنجم محمد هنيدي، والتي عرضتها ضمن فعاليات موسم الرياض، كما شاركت في موسم رمضان 2025 من خلال المسلسل الإذاعي "هايدي ونوفل"، عبر الراديو 9090، وشاركها بطولته محمد نشأت، وإيناس عز الدين، وايضا طرحت مؤخرا أحدث كليباتها الغنائية "إتعلقت بيه"، من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

أحدث أعمال مي سليم

ويذكر ان مي سليم تنتظر عرض فيلم "أوراق التاروت" من إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، ويضم نخبة من النجوم المميزين في السينما منهم رانيا يوسف، سمية الخشاب، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين.

كما انتهت مي سليم من تصوير دورها في مسلسل «روج أسود» الذي تشارك في بطولته مع رانيا يوسف، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، فرح الزاهد، وهو من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

قصة مسلسل روج أسود

وتدور أحداث مسلسل روج أسود في إطار اجتماعي مشوق، يتناول 5 قصص لسيدات من بيئات مختلفة، تنشأ بينهن علاقة صداقة في محكمة الأسرة، خصوصًا أن كل واحدة منهن تعاني مشكلات في حياتها الزوجية.