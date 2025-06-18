نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم مصطفى تخطف قلوب متابعيها من أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة ريم مصطفى قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت صورة من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ ريم مصطفى

وظهرت ريم مصطفى بإطلالة انيقة مرتدية فستان من اللون الفضي، معه تسريحة شعرها الأشقر المنسدل على الأكتاف، وعلقت: بعض الاماكن تشعر وكانها همسات من حياة اخري.

اخر اعمال ريم مصطفى

وكان اخر اعمال ريم مصطفى هو مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، انجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

كما شاركت ايضا في مسلسل سره الباتع، عُرض في 30 حلقة، ومن بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمي، عمرو عبدالجليل، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، محمود قابيل، أيمن الشيوي، الراحل مصطفى درويش، منة فضالي، خالد أنور، هدى الإتربي، إسلام حافظ، ورانيا التومي، ومن تأليف وإخراج خالد يوسف.

وايضا شاركت في فيلم أهل الكهف مأخوذ عن مسرحية لـ توفيق الحكيم، ومن بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد عيد، مصطفى فهمي، بسنت شوقي، وهاجر أحمد، ومن سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.