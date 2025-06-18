نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعمال الموسيقار بليغ حمدى بأوبرا الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات وزارة الثقافة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو أحمد عامر فى التاسعة مساء الخميس ١٩ يونيو على مسرح سيد درويش “ أوبرا الإسكندرية “.

فعاليات البرنامج:

يضم البرنامج باقة مختارة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى منها آه لو قابلتك من زمان، حنين،جانا الهوى، زى العسل، العيون السود، ع الرملة،سلامات يا حبايب، بوابة الحلوانى، سواح، هوى يا هوى، كان ياما كان، موعود إلى جانب موسيقى لحنى ألف ليلة وليلة وأنساك.. آداء الفنانين السيد وهب الله،ندى غالب،محمد الخولى، يمنى حسن،سارة مجدى،مصطفى سعد، أحمد رجب وعازف العود وليد سلامة.

عن الموسيقار بليغ حمدي:

جدير بالذكر أن الموسيقار بليغ حمدى ولد فى 7 أكتوبر 1931 وأتقن عزف آلة العود فى سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي (معهد الموسيقى العربية حاليًا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ ( تخونوه)، بعدها تعاون مع أشهر المطربين المصريين والعرب وتوفى فى سبتمبر عام 1993.