7 حكايات مختلفة.. كريم أبو ذكري يجدد نجاحه بـ مسلسل "ما تراه.. ليس كما يبدو"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق المنتج كريم أبو ذكري نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الكابتن مع أكرم حسني، ليجدد نجاحاته بمسلسل جديد يحمل اسم "ما تراه.. ليس كما يبدو".

كريم أبو ذكري يجدد نجاحه بمسلسل "ما تراه.. ليس كما يبدو"

ويتعاون كريم أبو ذكري مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مسلسل "ما تراه.. ليس كما يبدو"، الذي يضم حكايات مستقلة، يقدم من خلالها نوعية دراما متعددة ومتنوعة تجمع بين الاجتماعي، التشويق، والإنساني.

موعد عرض مسلسل "ما تراه.. ليس كما يبدو"

ومن المقرر عرض مسلسل "ما تراه.. ليس كما يبدو" خلال موسم الصيف على شاشات المتحدة ومنصاتها الرقمية، بينما من المقرر انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل التحضيرية واستكمال التعاقدات.

تفاصيل مسلسل "ما تراه.. ليس كما يبدو"

المسلسل مكون من 35 حلقة، موزعة على 7 حكايات، بحيث تتكون كل حكاية من 5 حلقات تُعرض بشكل متتابع، وتُقدَّم بفريق عمل مختلف، بما يشمل أبطالها، مؤلفيها، ومخرجيها، في محاولة لتقديم تنوع بصري ودرامي ضمن عمل واحد، يواكب الأذواق المختلفة للجمهور.

ابطال مسلسل "ما تراه.. ليس كما يبدو"

ويعتمد مسلسل "ما تراه.. ليس كما يبدو" على البطولة الجماعية لعدد كبير من النجوم الشباب، ومنهم: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، تارا عماد، رنا رئيس، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، ونانسي هلال، مع استمرار التعاقد مع مزيد من النجوم والمخرجين خلال الفترة المقبلة.

اخر اعمال كريم أبو ذكري

وكان اخر اعمال كريم أبو ذكري هو مسلسل الكابتن الذي عرض في موسم رمضان الماضي، الذي قام ببطولته أكرم حسني وآية سماحة وأحمد عبد الوهاب، وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة على منصة Watch It خلال رمضان.