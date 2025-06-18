توم كروز يُتوَّج بالأوسكار الفخرية لأول مرة في مسيرته المهنية على الرغم من الصيت العالي للنجم توم كروز على مدار عقود من مشوار فني رفيع المستوى والعديد من الأعمال وترشحه لجا إقرأ المزيد

على الرغم من الصيت العالي للنجم توم كروز على مدار عقود من مشوار فني رفيع المستوى والعديد من الأعمال وترشحه لجائزة الأوسكار أربع مرات، لم يحصل توم كروز على الجائزة المرموقة قط، ولكن أعلنت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المعنية بتسليم جوائز أوسكار عن إدراج اسم توم كروز في حفل وزيع جوائز المحافظين Governors Awards لعام 2025 للحصول على جائزة الأوسكار الفخرية في الحفل الذي سيُقام في 16 نوفمبر في قاعة راي دولبي بأحد فنادق لوس أنجلوس.

وسينضم كروز في هذا التكريم إلى ديبي ألين، وين توماس، دوللي بارتون ستتسلم جائزة جين هيرشولت الإنسانية.

وجاء في البيان الخاص بالتكريم: "يُعدّ كروز أحد أشهر الممثلين وأكثرهم تحقيقاً للإيرادات على الإطلاق، وهو من أشدّ المدافعين عن التجربة المسرحية، وقد ساهم في قيادة هذه الصناعة خلال فترة عصيبة خلال جائحة كوفيد-19". ويُشير البيان إلى أن كروز معروفٌ بـ"التزامه العميق بمهنته"، والذي يشمل أداء جميع مشاهده الخطرة بنفسه.

وقد سلّط البيان الضوء على بعضٍ من الأفلام التي لا تُنسى في مسيرة الممثل البالغ من العمر 62 عاماً، والتي امتدت لعقود، مثل Risky Business لعام 1983، Born on the Fourth of July لعام 1989، Jerry Maguire لعام 1996، وسلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" Mission Impossible.

يُوثّق البيان أيضاً إنجازات وين توماس، ديبي ألين، 75 عاماً، ودوللي بارتون، 79 عاماً، حيث صرّحت رئيسة الأكاديمية، جانيت يانغ، في بيانٍ لها: "ستُكرّم جوائز المحافظين لهذا العام أربعة أفرادٍ أسطوريين لا تزال مسيرتهم المهنية الاستثنائية والتزامهم تجاه مجتمع صناعة الأفلام لدينا تُخلّف أثراً دائماً. يشرف مجلس إدارة الأكاديمية على تكريم هؤلاء الفنانين الرائعين.

ديبي ألين مصممة رقصات وممثلة رائدة، أسرت أعمالها أجيالاً وتجاوزت مختلف الأنواع الفنية. وقد ألهمنا جميعاً التزام توم كروز المذهل تجاه مجتمع صناعة الأفلام لدينا، والتجربة المسرحية، ومجتمع الممثلين المغامرين".

وأضافت: "تجسد الفنانة المحبوبة دولي بارتون روح جائزة جين هيرشولت الإنسانية من خلال تفانيها الراسخ في العمل الخيري، وقد قدّم مصمم الإنتاج وين توماس بعضاً من أكثر الأفلام الخالدة بنظرة ثاقبة وإتقان في حرفته".

سيُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين يوم الأحد 15 مارس 2026، وسيكون النجم كونان أوبراين هو مضيف الحفل بعد تقديمه الحفل السابع والتسعين في وقتٍ سابق من هذا العام. وسيبدأ التصويت الأولي لحفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين في ديسمبر، ومن المقرر إعلان الترشيحات في 22 يناير 2026.