نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حودة بندق يعود بأغنية "اوفردوز" تمهيدا لألبومه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



طرح مغني المهرجانات حودة بندق أجدد أغنياته "اوفر دوز" على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويمهد بندق عبر العمل لإطلاق ألبومه الجديد الذي انتهى من تسجيل من معظم أغانيه ومن المقرر إصداره رسميا خلال شهري يوليو وأغسطس تزامنا مع زخم موسم الصيف.

ويغير حودة بندق عبر "اوفر دوز" من أسلوبه الغنائي المعتاد في أغاني المهرجانات الشعبية مثل أعماله الشهيرة "غزالة شاردة" و"روقان" و"بابا المجال" ويقدم لون موسيقى البوب لأول مرة، تمهيدا لتغيير مرتقب في نمط أغنياته المقبلة.



كما تمثل الأغنية انطلاقة جديدة لحودة عقب تعاقده مع "فايرال ويف" التي ستتولى إنتاج وتوزيع أعماله المقبلة، وتعاون خلال العمل مع كلمات محمود سوستا وألحان وتوزيع رامي المصري وإنتاج رامز سليمان.

وعبر حودة بندق عن حماسه لهذا العمل قائلا: "سعيد جدا بانتعاشة فنية أعيشها مؤخرا بعدة أغنيات صدرت تباعا منها "البعد أذاني" و"الجاي بتاعي"، وأغنية "اوفر دوز" مميزة جدا بالنسبة إلي لما فيها من ستايل موسيقي مختلف عن المعتاد، ومتشوق لسماع الجمهور لألبومي بعدها".



