نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوهات الغنائية تسيطر على أغنيات عام 2025 (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت بداية موسم الصيف لعام 2025 كثرة وجود الديوهات الغنائية بين الفنانين وبعضهم البعض، وقد رأينا بعض الفنانين مع بعضهم البعض لم نكن نتوقع أن يجتمعوا سويًا في ديو غنائي لاختلاف نوع المزيكا الذي يقدمها كلًا منهما.

فكانت البداية مع نجم الجيل تامر حسني حيث أنه فاجأ جمهوره في بداية عام 2025 بديو غنائي درامي مع الفنان رامي صبري بعنوان "فعلًا مبيتنسيش" وقد لاقي الكليب نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور وقد تخطت نسب مشاهدات الملايين في أول اسابيع من طرح الكليب وتمني جمهور كلًا منهما أن تكثر بينهم التعاونات.

ديوهات تامر حسني في ألبوم "لينا معاد"

ولم يكتفي تامر حسني بهذا فقط ولكن فاجأ جمهوره منذ أسابيع قليلة بطرحه كليب مع المطرب الشعبي رضا البحراوي وهو بعنوان "المقص" وهو الأغنية الدعائية لفيلمه ريستارت الذي يطرح حاليًا بجميع دور العرض وقد حقق نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور وقد تخطت نسب مشاهدات الملايين في أول اسابيع من طرح الكليب، وقد تفاجأ الجميع بأن تامر حسني يغني شعبي.

وطرح أيضًا تامر حسني بعد ذلك الكليب كليب "ملكة جمال الكون" مع المطرب الشاب الشامي الذي تغني به تامر حسني باللهجة الشامية الذي نالت استحسان الجميع وقد تخطت نسب مشاهدات الكليب أكثر من 40 مليون مشاهدة وذلك في أقل من شهر.

وكانت المفاجأة الكبري التي واجهت جمهور تامر حسني هو تقديمه اغنيه مع مطرب المهرجانات "كزبرة" بعنوان "قلودة" وقد لقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي لإنه ا لم تطرح بعد ولكن قد قدمها كلًا من تامر حسني وكزبرة في حفل تامر حسني "JUKEBOX".

ديوهات رامي جمال في ألبوم محسبتهاش

ولم تتوقف الديوهات الغنائية عند تامر حسني فقط بل يستعد الفنان رامي جمال لطرح 2 ديو غنائي ضمن ألبوم الجديد "محسبتهاش" الذي من المقرر طرحه 1 يوليو القادم عبر يوتيوب وجميع منصات الإستماع، حيث يطرح رامي جمال ديو مع حمزة نمرة بعنوان "قبلت التحدي" غناء رامي جمال وحمزة نمرة من كلمات محمد النادي ومحمد أبو نعمة وألحان محمد النادي.



ويطرح أغنية ديو غنائي مع نوردو بعنوان "زي الخطاف" هي من كلمات محمد القياتي وبلال سرور، توزيع أمين نبيل، ميكس وماستر خالد سند.