نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريًا ولأول مرة.. قناة النيل للأخبار في هيئة الرقابة النووية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت قناة النيل للأخبار - ولأول مرة - بجولة في هيئة الرقابة النووية، ضمن تحقيق خاص للقناة، يوثّق دور هيئة الرقابة النووية في مراقبة الأنشطة النووية والإشعاعية، داخل مصر وخارجها.

وقد عرضت شاشة النيل للأخبار من داخل غرفة الرصد والإنذار المبكر؛ حيث تواجد الإعلامي أحمد نجيب، استعداد مصر لرصد أي تلوث ناتج عن أي حادث إشعاعي، من خلال محطات الرصد المنتشرة داخل مصر وخارجها، والتي تعمل علي مدار الساعة.

كما وثّقت قناة النيل للأخبار من خلال زيارتها غرفة التقييم والمحاكاة في هيئة الرقابة النووية، استعداد الدولة بكاملها لمواجهة أية طوارئ نووية أو إشعاعية، من خلال خطط وسيناريوهات معدة مُسبقًا، ويتم تحديثها بصفة مستمرة.