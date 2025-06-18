عبيدة طرحت أغنية "قلبي دليل"..حياة جديدة في الغربة

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد ساعات من طرح فيديو كليب أغنية "كام فراق"، صدر فيديو كليب أغنية "قلبي دليل" للفنانة المصرية عبيدة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ويُعتبر بمثابة الجزء الثاني من فيديو كليب "كام فراق"، حيث قدمت المخرجة بتول عرفة فكرة مصورة واحدة لأغنيتين، وتُعد الأولى من نوعها في عالم الأغنية المصورة.

تفاصيل أغنية قلبي دليل:

جاءت أغنية "قلبي دليل" باللهجة المصرية، وبقالب غنائي "لايت" من حيث الكلمة واللحن، بينما التوزيع الموسيقي "هاوس". وتميزت بنقل صورة حقيقية عن الحب والفرح والأمان الذي تجسده العلاقة بين الطرفين. وجسدت عبيدة بأداءها وإحساسها صدق الحب والمشاعر التي تؤدي إلى نهاية سعيدة لأي علاقة حب صادقة.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية "قلبي دليل" في بودابست، وتناول قصة حب جمعت بين اثنين، وغيرت تلك القصة مجريات الحياة في الغربة بعد المشاكل والوحدة التي عانت منها عبيدة، وكيف تغيرت حياتها واختلفت رأسًا على عقب، وفتحت فصل جديد في الغربة نتيجة الحب والإستقرار.

ردود الأفعال على أغنية كام فراق:

وتلقى أغنية "كام فراق" أصداء ايجابية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وإجماع على أداء عبيدة وتقديمها للون الغنائي الدرامي بطريقتها الخاصة، أغنية "قلبي دليل" من كلمات خالد ڤرناس وألحان كريم فتحي وتوزيع اسلام غلاب وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.