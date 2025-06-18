نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يكشف عن فريق عمل ألبومه الجديد "محسبتهاش" وهذا موعد طرحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان رامي جمال عن موعد طرح ألبومه الجديد "محسبتهاش" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "ميعادنا يوم الثلاثاء ١ يوليو الساعة ٥ مساءً على يوتيوب وجميع منصات الأستماع الساعة ٦ مساءً "

منشور رامي جمال

ويذكر أنه يضم الألبوم 15 أغنية جديدة يتنوعون ما بين الرومانسي والدرامي وأيضًا يوجد به 2 ديو غنائي يجمعون رامي جمال بحمزة نمرة وأيضًا نوردو.

وتأتي اسماء الأغاني كالآتي: (تطلب حنية، محسبتهاش، يا جمالك، كإنه مجاش، مش لاقيكي، زي الخطاف، غبت ليه، هات حضن، مالي بس، ماطلعتش جدع، كلام عيب بتحكي، بعدك أذاني، روحي عليك بتنادي، قبلت التحدي، تيجي نرجع).

فريق عمل البوم "محسبتهاش" رامي جمال



أغنية تطلب حنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل.

أغنية محسبتهاش كلمات هاجر نبيل، ألحان علي الخواجة، توزيع ومكس وسام عبد المنعم، ماستر إلهامي دهيمة وأحمد وسام

أغنية يا جمالك كلمات أحمد المالكي وألحان رامي جمال، توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماستر هاني محروس

أغنية كأنه مجاش كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب، توزيع ومكس وماستر محمد ياسر

أغنية مش لاقيكي كلمات ابراهيم جاد وألحان محمد أنيس وتوزيع ومكس وسام عبد المنعم، ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

أغنية زي الخطاف غناء رامي جمال ونوردو من كلمات محمد القياتي وبلال سرور، توزيع أمين نبيل، ميكس وماستر خالد سند.

غبت ليه من كلمات أحمد عبد النبي وألحان مصطفي العسال، وتوزيع محمد مغربي.

أغنية هات حضن كلمات عليم وألحان محمد خلف وتوزيع محمد ياسر.

أغنية مالي بس كلمات جمال الخولي وألحان محمد خلف، أغنية ماطلعتش جدع كلمات أحمد المالكي وألحان بلال سرور.

أغنية كلام عيب بتحكي كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمي، أغنية بعدك آذاني كلمات حسام سعيد وألحان عمرو الشاذلي.

أغنية روحي عليك بتنادي كلمات محمد عاطف وألحان مدين، أغنية تيجي نرجع كلمات مصطفي ناصر وألحان مصطفي العسال، أغنية قبلت التحدي غناء رامي جمال وحمزة نمرة من كلمات محمد النادي ومحمد أبو نعمة وألحان محمد النادي.