نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يكشف عن أسماء صناع ألبومه الجديد "محسبتهاش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان رامي جمال عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن التفاصيل الكاملة لألبومه الجديد الذي يحمل عنوان «محسبتهاش»، والمقرر طرحه رسميًا خلال أيام قليلة.

منشور رامي جمال

وشارك رامي جمهوره البوستر الرسمي للألبوم، كاشفًا من خلاله عن أسماء صُنّاع العمل من شعراء وملحنين وموزعين، ووجه إليهم رسالة شكر قائلًا:

"موجود في البوست أسامي الصناع اللي بشكرهم من قلبي على المجهود اللي عملوه⁩".

وأكد رامي جمال أن الموعد الرسمي لطرح الألبوم سيكون يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، موضحًا أن الأغاني ستُطرح عبر قناته الرسمية على يوتيوب في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتكون متاحة على جميع منصات الاستماع الرقمية في تمام الساعة السادسة مساءً.

صناع ألبوم رامي جمال

أغنية “تطلب حنية” كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان بلال سرور، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل، أغنية “يا جمالك” كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماستر هاني محروس، "مش لاقيكي" كلمات: إبراهيم جاد، ألحان محمد أنيس، توزيع ومكس وسام عبد المنعم، “محسبتهاش” كلمات هاجر نبيل، ألحان علي الخواجة، توزيع ومكس وسام عبد المنعم، ماستر إلهامي دهيمة، أحمد وسام،" كإنه مجاش" كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان سامر أبوطالب، توزيع ومكس وماستر محمد ياسر، “زي الخطاف” كلمات محمد القياتي وبلال سرور، ألحان وفواصل موسيقية بلال سرور، توزيع أمين نبيل، ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ميكس وماستر خالد سند.