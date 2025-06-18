المركز الكاثوليكي المصري للسينما يكرم أبطال مسلسل "لام شمسية"

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلاقًا من أهمية الأعمال الدرامية في الارتقاء بالذوق العام للمشاهدين، حيث أنها تدخل كل بيت، وتجتمع حولها الأسرة بجميع الأعمار أو الثقافات، سيقيم المركز الكاثوليكي المصري للسينما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساء السبت 21 يونيو 2025 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان ندوة خاصة مع أبطال وصُنّاع مسلسل "لام شمسية" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

وكانت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية الأستاذ مجدي سامي والأستاذ ميشيل ماهر قد قررت تسليط الضوء على الأعمال الدرامية الهادفة ذات الرسالة الإنسانية، عن طريق إقامة ندوات خاصة مع أبطالها وصنّاعها، لمناقشتها مع جمهور المشاهدين المُهتمين بتلك الأعمال. فقد أقام المركز الكاثوليكي من قبل ستة ندوات لمسلسلات هي: "الخواجة عبد القادر"، "حلاوة الدنيا"، و"ولاد ناس"، "خلي بالك من زيزي"، "ليه لا!!؟ (الجزء الثاني)"، "جزيرة غمام".

سبب إختيار العمل:

وقد تم اختيار هذا المسلسل تحديدًا لتناوله من منظور إنساني بعض القضايا الاجتماعية الهامة، خاصة أنه تطرق إلى موضوعات لم تكن تٌقدم من قبل بجرأة، وطرح قضايا مهمة شديدة الحساسية تشغل فكر الشارع والمواطن المصري ألا وهي التحرش بالأطفال، حيث وضعنا صُنّاع المسلسل أمام المرآة لمواجهة تقاعسنا وتخاذلنا مع تلك المواضيع، والتحديات التي تواجهنا بسبب خوفنا من صورتنا أمام المجتمع، بحبكةٍ درامية متميّزة وتكامل كافة عناصره الفنية وتماسكها بسردًا دراميًا مشوقًا.

جدير بالذكر أن الكاتب والناقد الفني محمود عبد الشكور سيقوم بإدارة الندوة، كما ستقدمها على المسرح الإعلامية لميس سلامة، ويشارك بالندوة العديد من أبطال وصنّاع المسلسل، ومن المقرر في ختام الندوة أن يقوم الأب بطرس دانيال بتوزيع شهادات التقدير لجميع صُناع وأبطال المسلسل، وإهداء درع المركز لهم تقديرًا وعرفانًا لرسالتهم السامية.