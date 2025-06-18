الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرض آدم، نجل الفنان المصري تامر حسني، لأزمة صحية حادة إثر انفجار الزائدة الدودية، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً تضمن إجراء عمليتين لإنقاذ حياته، بحسب ما كشفه برنامج "ET بالعربي".

وفي تعليق طبي على الحالة، أوضح الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة العامة، أن الزائدة الدودية تُعد من

إنقاذ حياة آدم نجل تامر حسني

الحالات "الخادعة"، حيث تبدأ أعراضها بشكل بسيط مثل ألم في البطن وارتفاع طفيف في الحرارة، لكنها قد تتفاقم بسرعة لتؤدي إلى انفجار الزائدة، مما يسبب تسمماً خطيراً في الدم.

وأضاف أن تدهور حالة آدم وعدم استجابته للعلاج بالمضادات الحيوية استدعى التدخل الجراحي الفوري، حيث أُجريت له عمليتان متتاليتان، الأولى لاستئصال الزائدة، والثانية لتنظيف تجويف البطن من الصديد الناتج عن الالتهاب الحاد.

بدوره، عبّر الفنان تامر حسني عن امتنانه العميق لدعوات جمهوره ومحبيه، مؤكداً أن العناية الإلهية أنقذت حياة ابنه، قائلاً: "الحمد لله على سلامة آدم وشكراً لكل من سأل واهتم".