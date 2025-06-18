أحمد المالكي يشارك بأغنيتين في ألبوم رامي جمال والطرح بداية الشهر القادم

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الشاعر أحمد المالكي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري عن مشاركته مع رامي جمال بأغنيتين في الألبوم الجديد هما “يا جمالك”، و"ماراطلعتش جدع".

أغاني بتوقيع المالكي في ألبوم رامي جمال

يضم الألبوم 15 أغنية،يشارك المالكي بأغنينين هما "يا جمالك" وهى ألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم، وأغنية "ماطلعتش جدع" ألحان بلال سرور وتوزيع أحمد أمين، وسيكون طرحهم يوم 1من شهر يوليو القادم.

تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد



يضم الألبوم الجديد 15 أغنية متنوعة بين الرومانسي والدرامي والدراما الاجتماعية، ويتعاون خلاله رامي مع نخبة من أبرز الأسماء في عالم الكلمة واللحن، من بينهم: أحمد المالكي، أحمد عبد السلام، وسام عبد المنعم، بلال سرور، أحمد أمين، إيهاب عبد العظيم، سامر أبو طالب، ومحمد ياسر. كما يضع رامي جمال لمساته الخاصة بتلحين عدد من أغنيات الألبوم بنفسه، ليضفي عليه طابعًا فنيًا يحمل بصمته الشخصية.

ومن أبرز أغنيات الألبوم: "تطلب حنية"، "محسبتهاش"، "يا جمالك"، "كأنه مجاش"، "مش لاقيكي"، و"زي الخطاف" الذي يجمعه بدويتو مميز مع النجم التونسي نوردو، إلى جانب دويتو آخر بعنوان "قبلت التحدي" مع الفنان حمزة نمرة. وتشمل الأغنيات أيضًا "غبت ليه"، "مالي بس"، "هات حضن"، "ماطلعتش جدع"، "كلام عيب يتحكي"، "بعدك أذاني"، "روحي عليك بتنادي"، و"تيجي نرجع".

آخر أعمال أحمد المالكي

يذكر أن آخر أعمال أحمد المالكي أغنية "خلال فيك" مع تامر حسني والتي حققت 12 مليون مشاهدة في 12يوم، وهى كلمات أحمد المالكي،ألحان رامي جمال،توزيع أحمد عبد السلام.



كلمات الأغنية



حلال فيك اللي هتشوفه وتستاهله

هتعرف حد من نوعك وتشبهله

حاولت معاك ومنفعتش

وخدت الخير ومشبعتش

وأنا هسيبك وحقي هيجي على مهله

هتعيش يومك مبيعديش

طالب وجودي مجيش

وأنا هبق عادي نسيت

هتنام وتشوفني في الأحلام

تصحى تناديني قوام

والصدمة إني مشيت

حلال فيك إلى هتعيشه وجاي لسه

أكيد الدنيا بتحاسب ولا بتنسى

دا حقي اللي رخصته وحبي اللي أنت رخصته

أنا هسيبك لعالم فاضي وبينسى.